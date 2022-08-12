Президент Алиев выделил более 3 млн манатов на строительство дороги в Агсуинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству дороги Агсу-Кюрдямир-Бахрамтепе (19 км)-Арабмехдибей-Дадали-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Тякля-Дялиляр-Гарагойунлу-Кандоба в Агсуинском районе.
Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство данной дороги первоначально выделяется 3,2 млн манатов. Автодорога соединит 12 населенных пунктов с населением в 10 тыс. человек.
Средства на эти цели выделены из госбюджета на 2022 год в рамках государственных капвложений.
Э.Шафиев
Баку не хочет новой войны, но будет жестко пресекать новые провокации Еревана в Карабахе - Алиев
В Ходжавендском районе Азербайджана найдены обломки армянского вертолета “МИ-8” - Минобороны
ВС Азербайджана сооружают новые позиции на горе Буздух и других господствующих высотах
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Алиев принял участие в открытии отеля "Basqal Resort & Spa" в Исмаиллы
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
Власти объявили о наступлении засухи в ряде районов Англии
ФРГ приостанавливает военную миссию в Мали из-за проблем с властями этой страны
Пекин и Сеул не хотят, чтобы американские комплексы ПРО THAAD в Южной Корее мешали отношениям двух стран - МИД Китая
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ