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Транспорт и связь 12.08.2022 16:22

Президент Алиев выделил более 3 млн манатов на строительство дороги в Агсуинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству дороги Агсу-Кюрдямир-Бахрамтепе (19 км)-Арабмехдибей-Дадали-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Тякля-Дялиляр-Гарагойунлу-Кандоба в Агсуинском районе.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство данной дороги первоначально выделяется 3,2 млн манатов. Автодорога соединит 12 населенных пунктов с населением в 10 тыс. человек.

Средства на эти цели выделены из госбюджета на 2022 год в рамках государственных капвложений.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АГСУ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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