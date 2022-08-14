Ультрамарафонец пробежал всю Ирландию меньше чем за сутки

Британский бегун-ультрамарафонец стал первым человеком, который успешно пробежал всю Ирландию менее чем за 24 часа. Об этом сообщает агентство United Press International.

Роберт Поуп из Ливерпуля, Англия, выпил пинту "Гиннесса" и отправился с берега Атлантического океана в Голуэй-Сити. Он бежал на запад в течение 23 часов 39 минут, достигнув противоположного побережья в Дублине.

Поуп пробежал в общей сложности 214,85 км.

Забег собрал деньги для Всемирного фонда охраны природы.