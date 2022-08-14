В результате ливней в Южной Корее погибли 14 человек

Число жертв рекордных ливней в Южной Корее достигло 14, сообщает агентство "Ренхап".

Из них восемь человек погибли в Сеуле, четыре - в провинции Кенгидо, двое - в провинции Канвондо.

Число пропавших без вести выросло до шести.

Из-за обрушившихся на страну ливней эвакуировано 7 тыс. 480 человек.

В Сеуле с понедельника по среду выпало 525 мм осадков, в городе Янпхен, расположенном в 45 км от Сеула, 526,2 мм осадков.