В результате ливней в Южной Корее погибли 14 человек

Число жертв рекордных ливней в Южной Корее достигло 14, сообщает агентство "Ренхап".
Из них восемь человек погибли в Сеуле, четыре - в провинции Кенгидо, двое - в провинции Канвондо.
Число пропавших без вести выросло до шести.
Из-за обрушившихся на страну ливней эвакуировано 7 тыс. 480 человек.
В Сеуле с понедельника по среду выпало 525 мм осадков, в городе Янпхен, расположенном в 45 км от Сеула, 526,2 мм осадков.
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