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Дальнее зарубежье 14.08.2022 21:00

В результате ливней в Южной Корее погибли 14 человек

Число жертв рекордных ливней в Южной Корее достигло 14, сообщает агентство "Ренхап".

Из них восемь человек погибли в Сеуле, четыре - в провинции Кенгидо, двое - в провинции Канвондо.

Число пропавших без вести выросло до шести.

Из-за обрушившихся на страну ливней эвакуировано 7 тыс. 480 человек.

В Сеуле с понедельника по среду выпало 525 мм осадков, в городе Янпхен, расположенном в 45 км от Сеула, 526,2 мм осадков.

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Тэги: МИР, ЮЖНАЯ КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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