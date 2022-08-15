Установка в море верхних строений добывающей платформы для разработки месторождении Абшерон начнется в ближайшее время

Крановое судно «Азербайджан», принадлежащее ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO), привлечено к морским операциям в рамках проекта разведки и разработки месторождения «Абшерон» на Каспии.
«Судно, грузоподъемностью 2500 тонн, привлечено к операциям по доставке в море и установке на опорном блоке верхних строений платформы, построенной в рамках проекта ранней добычи на месторождении Абшерон», - говорится в информации ASCO.
По данным пароходства, с этой целью два из трех верхних строений - модули "АМО-2" и "АМО-1", изготовленные на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, с помощью кранового судна были размещены на баржах. Модуль "АМО-3" размещено непосредственно на палубе судна «Азербайджан».
«После доставки верхних строений на месторождение Абшерон крановое судно «Азербайджан» примет участие в их установке на опорный блок», - говорится в информации.
В феврале 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что добыча газа на месторождении Абшерон «начнется, возможно, менее чем через год».
Разработкой месторождения «Абшерон» занимается Joint Absheron Petroleum Operating Company (JOCAP), учрежденная SOCAR Absheron (50%) и TOTAL E&P Absheron (50%). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.
Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.
В 2019 году SOCAR и TOTAL завершили бурение добывающей и оценочной скважины «ABD-001» глубиной 7411 метров на месторождении Абшерон. Запасы месторождения составляют 350-360 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата, его разработка будет осуществляться поэтапно.
На первом этапе объем добычи составит 1,5 млрд кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана. Также на месторождении ежесуточно будет добываться около 10 тыс. баррелей конденсата.
Н.Аббасова
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