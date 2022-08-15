Уровень реки Рейн достиг нового минимума, нарушена транспортировка топлива и других товаров

Уровень воды в важнейшей для транспортной отрасли Европы реке Рейн опустился до нового минимума в ее ключевом участке, из-за чего возникли проблемы с транспортировкой топлива и других товаров, сообщает в понедельник Bloomberg.
"В настоящее время уровень воды в среднем и нижнем течении Рейна крайне низкий для этого времени года", - цитирует Bloomberg заявление местного управления водных путей и судоходства (WSA).
Уровень воды в районе города Кауб, особенно мелководном месте к западу от города Франкфурт, в понедельник ненадолго упал до 30 см. По информации властей, уровень воды будет колебаться в течение недели до 31-33 сантиметров.
В WSA отметили, что такое явление вызвано отсутствием осадков за последнее время.
По данным Bloomberg, уровень воды в Каубе последний раз был таким низким летом 1990 года.
Примерно 60% территории ЕС и Британии в этом году испытывают на себе последствия засухи, которые усугубляет аномальная жара. Такие страны, как Франция, Испания, Италия и Нидерланды сталкиваются с нехваткой воды. Подобные условия оказывают негативное влияние на сельское хозяйство, энергетику и речное судоходство.
Снижение уровня воды крайне негативно отражается на судоходстве; при низком уровне воды приходится снижать количество перевозимых грузов на судах. В связи с этим специалисты опасаются, что в определенный момент грузовые перевозки могут стать экономически невыгодными.
Цена газа в Европе превысила $2400/тыс. куб. м, подбираясь к историческим максимумам
Порядка 30 политических партий в Азербайджане представили в парламент свои предложения по новому закону «О политических партиях»
Капвложения в развитие Карабаха и В.Зангезура в I полугодии превысили 1 млрд манатов
Qantas расширяет парк грузовых самолетов на фоне активного спроса на онлайн-шопинг
Saudi Aramco выплатила государству более $65 млрд во II квартале
BP с 14 августа на 14 дней остановила добычу газа с платформы "Alpha" на месторождении Шах-Дениз
В Азербайджане за сутки выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19
Кабмин Азербайджана утвердил размер капитала университетов ADNSU и ADMIU
В Азербайджане за I полугодие число преступлений, связанных с наркотиками, выросло в 1,4 раза
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ