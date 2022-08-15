Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.08 $/bbl +/- WTI 92.09 -2.25 Brent 98.15 -1.45

Погода в Баку

  ночь день

15.08.2022 21:39

Уровень реки Рейн достиг нового минимума, нарушена транспортировка топлива и других товаров

Уровень воды в важнейшей для транспортной отрасли Европы реке Рейн опустился до нового минимума в ее ключевом участке, из-за чего возникли проблемы с транспортировкой топлива и других товаров, сообщает в понедельник Bloomberg.

"В настоящее время уровень воды в среднем и нижнем течении Рейна крайне низкий для этого времени года", - цитирует Bloomberg заявление местного управления водных путей и судоходства (WSA).

Уровень воды в районе города Кауб, особенно мелководном месте к западу от города Франкфурт, в понедельник ненадолго упал до 30 см. По информации властей, уровень воды будет колебаться в течение недели до 31-33 сантиметров.

В WSA отметили, что такое явление вызвано отсутствием осадков за последнее время.

По данным Bloomberg, уровень воды в Каубе последний раз был таким низким летом 1990 года.

Примерно 60% территории ЕС и Британии в этом году испытывают на себе последствия засухи, которые усугубляет аномальная жара. Такие страны, как Франция, Испания, Италия и Нидерланды сталкиваются с нехваткой воды. Подобные условия оказывают негативное влияние на сельское хозяйство, энергетику и речное судоходство.

Снижение уровня воды крайне негативно отражается на судоходстве; при низком уровне воды приходится снижать количество перевозимых грузов на судах. В связи с этим специалисты опасаются, что в определенный момент грузовые перевозки могут стать экономически невыгодными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, РЕЙН, УРОВЕНЬ, ПРОБЛЕМА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az