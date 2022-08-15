Число пропавших без вести после взрыва в ереванском ТЦ увеличилось до 20 человек - МЧС Армении

Четыре гражданина Ирана и одна гражданка России числятся среди пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.

"Число пропавших без вести граждан увеличилось до 20", - сообщается на сайте МЧС Армении.

В списке, в частности, четыре гражданина Ирана и одна гражданка России.

Ранее сообщалось о 17 пропавших без вести.

По последним данным, шестеро человек погибли, 61 получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются.