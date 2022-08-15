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Лондонский аэропорт Хитроу продлит ограничения для пассажиропотока до конца октября

Лондонский аэропорт Хитроу продлит ограничения для пассажиропотока до конца октября, чтобы избежать перебоев в работе и отсрочки рейсов из-за нехватки сотрудников.

В понедельник руководство аэропорта заявило, что вплоть до 29 октября, то есть до конца летнего сезона в авиационной отрасли, число вылетающих из Хитроу пассажиров не будет превышать 100 тыс. в день.

Изначально предполагалось, что ограничения для пассажиропотока, о которых Хитроу объявил в июле, будут сняты 11 сентября, пишет газета Financial Times.

Руководство аэропорта отметило, что введенные ограничения привели к существенному улучшению качества обслуживания, и решение о продлении меры было принято по согласованию с авиакомпаниями.

Ограничения могут быть сняты раньше, если станет понятно, что ресурсы аэропорта достаточны для этого.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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