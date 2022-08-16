Реализация договоренностей между Азербайджаном и Туркменистаном откроет новые возможности - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты нового посла Туркменистана в Баку Гурбанмамета Эльясова, заявил о наличии потенциала для расширения двустороннего сотрудничества.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, в ходе встречи Алиев отметил, что в последнее время в отношениях между двумя странами имеются новые результаты в сферах экономики, торговли, энергетики, транспорта и т.д.
«Считаю, что реализация достигнутых договоренностей откроет новые возможности. Сейчас мы находимся на очень важном этапе сотрудничества. Однако, возможности двух стран еще не реализованы в полной мере в формате двустороннего сотрудничества. Поэтому реализация достигнутых договоренностей, в свою очередь, приведет к новым шагам», - подчеркнул он.
Эльясов, в свою очередь, заявил, что «взаимные визиты, подписанные документы в различных сферах, а также множество реализованных проектов играют важную роль в расширении нашего сотрудничества».
Посол также передал Алиеву приветствия от президента Туркменистана Сердара Бердымухаммедова и председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова.
Э.Шафиев
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