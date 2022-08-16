Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Производитель шоколада Lindt & Sprungli Group принял решение уйти с российского рынка.
"Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местным законодательством", - говорится в сообщении компании.
В начале марта Lindt объявил о решении временно закрыть магазины в РФ и приостановить поставки продукции на российский рынок.
Швейцарская Lindt & Spruengli AG - крупный производитель премиального шоколада. Компания выпускает продукцию на 11 фабриках в Европе и США.
В России, по данным локального сайта компании, у Lindt было девять магазинов. Продукция также представлена в собственном онлайн-магазине компании и в торговых сетях.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" в 2021 году составила 3,1 млрд рублей (рост на 16% по сравнению с показателем за 2020 год), чистая прибыль - 99,6 млн рублей (годом ранее компания получила чистый убыток в размере 61 млн рублей).
Баку намерен расширять двустороннее сотрудничество с Берлином – Алиев
Алиев надеется на рост числа шведских компаний в Азербайджане
Реализация договоренностей между Азербайджаном и Туркменистаном откроет новые возможности - Алиев
Приложение Rutube в AppStore теперь можно скачать только в России
В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19
Траур объявлен в Армении в связи с жертвами взрыва в торговом центре
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Латвия будет продлевать россиянам временные виды на жительство лишь в редких случаях - премьер
Генсек ООН отправится в четверг на Украину на встречу с Эрдоганом и Зеленским
Назначен ряд экспертиз для выяснения причин взрыва в ереванском ТЦ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Azer Turk Bank запускает оплаты Apple Pay
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ