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Бизнес и законодательство 16.08.2022 21:27

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Производитель шоколада Lindt & Sprungli Group принял решение уйти с российского рынка.

"Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местным законодательством", - говорится в сообщении компании.

В начале марта Lindt объявил о решении временно закрыть магазины в РФ и приостановить поставки продукции на российский рынок.

Швейцарская Lindt & Spruengli AG - крупный производитель премиального шоколада. Компания выпускает продукцию на 11 фабриках в Европе и США.

В России, по данным локального сайта компании, у Lindt было девять магазинов. Продукция также представлена в собственном онлайн-магазине компании и в торговых сетях.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" в 2021 году составила 3,1 млрд рублей (рост на 16% по сравнению с показателем за 2020 год), чистая прибыль - 99,6 млн рублей (годом ранее компания получила чистый убыток в размере 61 млн рублей).

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