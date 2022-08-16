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Транспорт и связь 16.08.2022 20:27

American Airlines покупает 20 сверхзвуковых самолетов у Boom Supersonic

Американская авиакомпания American Airlines Group заключила соглашение с Boom Supersonic о приобретении 20 сверхзвуковых самолетов Overture, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Соглашение также предусматривает опцию покупки еще 40 самолетов. Финансовые условия сделки не разглашаются.

"Благодаря этим самолетам перелет из Майами в Лондон займет менее пяти часов, из Лос-Анджелеса в Гонолулу - три часа", - говорится в сообщении.

Overture может стать первым пассажирским сверхзвуковым самолетом с момента вывода из эксплуатации лайнеров Concorde в 2003 году. Самолет сможет развивать скорость до 2100 км/ч и перевозить от 65 до 80 пассажиров на расстояние до 7,9 тыс. километров, используя при этом экологически чистое авиатопливо. Ожидается, что первый подобный самолет будет произведен в 2025 году, а регулярные рейсы начнутся в 2029 году.

Акции American Airlines во вторник дешевеют на 0,1%. С начала года капитализация компании сократилась на 14,6%, до $9,91 млрд.

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