American Airlines покупает 20 сверхзвуковых самолетов у Boom Supersonic

Американская авиакомпания American Airlines Group заключила соглашение с Boom Supersonic о приобретении 20 сверхзвуковых самолетов Overture, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Соглашение также предусматривает опцию покупки еще 40 самолетов. Финансовые условия сделки не разглашаются.
"Благодаря этим самолетам перелет из Майами в Лондон займет менее пяти часов, из Лос-Анджелеса в Гонолулу - три часа", - говорится в сообщении.
Overture может стать первым пассажирским сверхзвуковым самолетом с момента вывода из эксплуатации лайнеров Concorde в 2003 году. Самолет сможет развивать скорость до 2100 км/ч и перевозить от 65 до 80 пассажиров на расстояние до 7,9 тыс. километров, используя при этом экологически чистое авиатопливо. Ожидается, что первый подобный самолет будет произведен в 2025 году, а регулярные рейсы начнутся в 2029 году.
Акции American Airlines во вторник дешевеют на 0,1%. С начала года капитализация компании сократилась на 14,6%, до $9,91 млрд.
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