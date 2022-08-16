Россия готова содействовать укреплению армии Мали - Минобороны РФ

Минобороны РФ готово "развивать отношения с военными Мали и повысить эффективность их борьбы с незаконными вооруженными формированиями в стране", заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин во вторник на переговорах с министром обороны Мали Садио Камара на полях Московской конференции по международной безопасности.

"Мы всячески готовы содействовать развитию отношений между нашими странами в оборонной сфере... Мы уверены в том, что эта наша совместная работа будет способствовать укреплению обороноспособности вооруженных сил вашей страны и тем самым способствовать повышению эффективности борьбы с незаконными вооруженными формированиями", - сказал Фомин министру обороны Мали.

Стороны подробно обсудили проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке.

Фомин отметил важность российско-малийского взаимодействия и подтвердил готовность Минобороны РФ к продолжению конструктивного диалога.

В свою очередь Камара поблагодарил российскую сторону за помощь в оснащении национальных вооруженных сил Мали.