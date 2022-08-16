Россия готова содействовать укреплению армии Мали - Минобороны РФ

Минобороны РФ готово "развивать отношения с военными Мали и повысить эффективность их борьбы с незаконными вооруженными формированиями в стране", заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин во вторник на переговорах с министром обороны Мали Садио Камара на полях Московской конференции по международной безопасности.
"Мы всячески готовы содействовать развитию отношений между нашими странами в оборонной сфере... Мы уверены в том, что эта наша совместная работа будет способствовать укреплению обороноспособности вооруженных сил вашей страны и тем самым способствовать повышению эффективности борьбы с незаконными вооруженными формированиями", - сказал Фомин министру обороны Мали.
Стороны подробно обсудили проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке.
Фомин отметил важность российско-малийского взаимодействия и подтвердил готовность Минобороны РФ к продолжению конструктивного диалога.
В свою очередь Камара поблагодарил российскую сторону за помощь в оснащении национальных вооруженных сил Мали.
Баку намерен расширять двустороннее сотрудничество с Берлином – Алиев
Алиев надеется на рост числа шведских компаний в Азербайджане
Реализация договоренностей между Азербайджаном и Туркменистаном откроет новые возможности - Алиев
Bayer продолжит поставки российским аграриям
Министр энергетики Литвы считает большой ошибкой отказ от проекта Висагинской АЭС
Приложение Rutube в AppStore теперь можно скачать только в России
В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19
Траур объявлен в Армении в связи с жертвами взрыва в торговом центре
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Azer Turk Bank запускает оплаты Apple Pay
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ