Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.08 $/bbl +/- WTI 89.41 -2.68 Brent 95.10 -3.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.08.2022 20:46

Россия готова содействовать укреплению армии Мали - Минобороны РФ

Минобороны РФ готово "развивать отношения с военными Мали и повысить эффективность их борьбы с незаконными вооруженными формированиями в стране", заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин во вторник на переговорах с министром обороны Мали Садио Камара на полях Московской конференции по международной безопасности.

"Мы всячески готовы содействовать развитию отношений между нашими странами в оборонной сфере... Мы уверены в том, что эта наша совместная работа будет способствовать укреплению обороноспособности вооруженных сил вашей страны и тем самым способствовать повышению эффективности борьбы с незаконными вооруженными формированиями", - сказал Фомин министру обороны Мали.

Стороны подробно обсудили проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке.

Фомин отметил важность российско-малийского взаимодействия и подтвердил готовность Минобороны РФ к продолжению конструктивного диалога.

В свою очередь Камара поблагодарил российскую сторону за помощь в оснащении национальных вооруженных сил Мали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МАЛИ, ВОЕННЫЕ


Похожие новости


Глава МИД Франции предупреждает о серьезных последствиях в случае прибытия ЧВК "Вагнер" в Мали Россия никогда не рассматривала вопрос о направлении десантников в Мали - командующий Шаманов Россия готова обсуждать в СБ вопрос о переводе операции в Мали под эгиду ООН - МИД Россия отказалась от предложения ЕС поучаствовать в военной тренировочной миссии в Мали - газета Посол РФ в Мали считает богатые природные ресурсы одной из причин обострения ситуации в этой африканской стране Спикер Госдумы надеется на взаимодействие с Францией в СБ ООН по Мали

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az