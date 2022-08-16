Назначен ряд экспертиз для выяснения причин взрыва в ереванском ТЦ

Генеральная прокуратура Армении рассматривает все возможные версии взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу".
"Назначены судебная взрывотехническая, пожаротехническая, архитектурно-техническая, строительно-техническая, фоноскопическая, компьютерно-техническая экспертизы", - сообщает пресс-служба генпрокуратуры Армении.
В ведомстве отметили, что предметом следствия являются все возможные версии.
Сообщается также, что экспертами генпрокуратуры проведена частичная проверка территории торгового центра, однако из-за продолжающихся на месте поисковых работ и угроз обрушения невозможно приблизится к очагу взрыва.
"Допрошены около 20 лиц, в том числе, пострадавшие и сотрудники центра. Будут допрошены также представители руководства торгового центра", - отметили в генпрокуратуре.
В свою очередь глава МЧС Армении Армен Памбухчян на брифинге во вторник сообщил, что "по предварительным данным, в здании находилось около четырех тонн взрывчатых веществ".
По его словам, на данный момент из-под завалов извлечены тела 16 погибших, двое числятся без вести пропавшими, поисковые работы продолжаются.
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