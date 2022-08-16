Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.08 $/bbl +/- WTI 89.41 -2.68 Brent 95.10 -3.05

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.08.2022 21:02

Назначен ряд экспертиз для выяснения причин взрыва в ереванском ТЦ

Генеральная прокуратура Армении рассматривает все возможные версии взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу".

"Назначены судебная взрывотехническая, пожаротехническая, архитектурно-техническая, строительно-техническая, фоноскопическая, компьютерно-техническая экспертизы", - сообщает пресс-служба генпрокуратуры Армении.

В ведомстве отметили, что предметом следствия являются все возможные версии.

Сообщается также, что экспертами генпрокуратуры проведена частичная проверка территории торгового центра, однако из-за продолжающихся на месте поисковых работ и угроз обрушения невозможно приблизится к очагу взрыва.

"Допрошены около 20 лиц, в том числе, пострадавшие и сотрудники центра. Будут допрошены также представители руководства торгового центра", - отметили в генпрокуратуре.

В свою очередь глава МЧС Армении Армен Памбухчян на брифинге во вторник сообщил, что "по предварительным данным, в здании находилось около четырех тонн взрывчатых веществ".

По его словам, на данный момент из-под завалов извлечены тела 16 погибших, двое числятся без вести пропавшими, поисковые работы продолжаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРОКУРАТУРА, ТЦ, ВЕРСИИ


Похожие новости


В Азербайджане возбудили уголовное дело по фактам использования Арменией белого фосфора в Карабахе В Азербайджане возбудили еще одно уголовное дело по факту обстрела ВС Армении приграничных азербайджанских сел Генпрокуратура Армении отказалась комментировать прекращение дела против экс-президента Кочаряна, сославшись на отсутствие официального уведомления суда Демонстранты заблокировали здание Генпрокуратуры Армении В Ереване возбуждено уголовное дело по факту беспорядков Органы прокуратуры Азербайджана выявили доказательства совещенных Арменией преступлений в начале апреля в Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az