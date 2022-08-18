Криптовалюты дешевеют на фоне информации ФРС о намерении повышать ставки

Курс биткойна снижается в ходе торгов в четверг, потеряв импульс к росту после подъема до $25 тыс. впервые за два месяца, пишет MarketWatch.

Цена биткойна к 13:06 мск в четверг составляет $23,555 тыс., за последние 24 часа снизившись примерно на 1,5%, по данным CoinDesk.

На выходных курс биткойна на короткое время превышал отметку в $25 тыс. благодаря данным о замедлении инфляции в США. Однако опубликованный в среду протокол июльского заседания Федеральной резервной системы показал, что руководство центробанка намерено продолжить повышение ставок, что оказало давление на акции, криптовалюты и другие рисковые активы, отмечает MarketWatch.

Биткойн все еще находится в позитивном тренде, наблюдающемся в последние пару месяцев, отметил старший аналитик Oanda Крейг Эрлам. "Но ралли в значительной степени потеряло импульс, и биткойн может начать испытывать давление", - добавил аналитик.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, торгуется у отметки $1833, потеряв за сутки 1,9%.