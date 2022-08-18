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Дальнее зарубежье 18.08.2022 22:05

Еврокомиссия обеспокоена экологической катастрофой на Одере и помогает Польше и Германии в ее расследовании

Европейская комиссия (ЕК) чрезвычайно обеспокоена экологической катастрофой на реке Одер, где по невыясненным причинам произошёл массовый мор рыбы, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Мы находимся в ежедневном контакте с национальными властями Польши и Германии, чтобы установить причины и принять все необходимые меры, для чего требуется действовать безотлагательно. Важно, чтобы власти двух стран сотрудничали трансграничным образом перед лицом такой ситуации, - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Еврокомиссия приветствует создание совместной польско-германской экспертной группы для расследования этой катастрофы. Он сообщил, что ЕК и ее соответствующие службы выделяют в помощь польским и германским специалистам своих экспертов, чтобы найти причины катастрофы и попытаться смягчить ее последствия для окружающей среды.

Это сотрудничество важно, потому что начинающаяся в Чехии река протекает по территориям Польши и Германии, а затем впадает в Балтийское море, и успех совместных польско-германских усилий поможет обеспечить защиту окружающей среды, рыболовства, сельского хозяйства и водных видов отдыха в обеих странах, сказал Макфи.

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