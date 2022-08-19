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Карабах 19.08.2022 11:18

Azpetrol открыла первую АЗС в В.Зангилане, расширив сеть в Азербайджане до 94 АЗС

Азербайджанская компания «Azpetrol Ltd» ввела в эксплуатацию в селе Агалы Зангиланского района (Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана –ИФ) новую автозаправочную станцию (АЗС) модульного типа.

«Azpetrol 18 августа ввела в эксплуатацию свою первую АЗС на освобожденных территориях Азербайджана. Новая заправочная станция модульного типа открылась в селе Агалы Зангиланского района. Таким образом, общее число АЗС Azpetrol Ltd увеличилось до 94», - говорится в информации компании.

На новой АЗС будут продаваться бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Azpetrol ltd осуществляет свою деятельность в Азербайджане с 1997 года.

Компания владеет сетью из 94 АЗС, 2 станциями по заправке сжиженным газом (пропан-бутан), 1 CNG-терминалом для общественного транспорта, 3 нефтебазами для хранения топлива, автобазой для бензовозов, 100 автомобилями для бесперебойной доставки топлива на АЗС, автостоянкой.

На действующих АЗС расположены 4 поста для заправки CNG, 3 поста для заправки сжиженным газом и 17 пунктов для зарядки электромобилей, 8 мотелей, а также объекты общественного питания (кафе, автомойки, рынок) для оказания различных услуг.

Первая АЗС компании - "Спартак" - была открыта 15 июля 1997 года в Насиминском районе Баку.

Н.Аббасова

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Тэги: AZPETROL, ЗАНГЕЗУР, АЗС

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