Перевозки пассажиров за 7 месяцев в Азербайджане автобусами выросли на 28%, такси – сократились на 18%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2022 года составил 894 млн 892,2 тыс. человек, что на 37,6% больше показателя 7 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 2 млн 489,1 тыс. человек (рост на 88,5%), морским транспортом - 12 тыс. человек (рост на 48,1%), воздушным транспортом – 1 млн 138,4 тыс. человек (рост в 2,2 раза).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-июле перевезено 776 млн 998,1 тыс. пассажиров (рост на 23,6%). При этом автобусами в указанный период перевезено 732 млн 36,7 тыс. пассажиров (рост на 27,6%), такси - 44 млн 961,4 тыс. человек (спад на 17,9%).

Бакинский метрополитен, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, обслужил в январе-июле 2022 года 114 млн 255 тыс. человек (рост в 5,7 раза).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на перевозки. В частности, до сих пор сохраняются определенные ограничения на авиаперевозки, перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.

Н.Аббасова