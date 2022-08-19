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Инфраструктура и тендеры 19.08.2022 17:44

Минсельхоз направит около 1,8 млн манатов на строительство дороги в новом полигоне пестицидов

Министерство сельского хозяйства Азербайджана привлекло ООО "MODERN CONSTRUCTİON" для строительства дороги при въезде/выезде на новый полигон пестицидов.

Новый полигон строится на территории Гобустанского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 1 млн 795,439 тыс. манатов

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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