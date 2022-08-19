Минсельхоз направит около 1,8 млн манатов на строительство дороги в новом полигоне пестицидов

Министерство сельского хозяйства Азербайджана привлекло ООО "MODERN CONSTRUCTİON" для строительства дороги при въезде/выезде на новый полигон пестицидов.
Новый полигон строится на территории Гобустанского района.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 1 млн 795,439 тыс. манатов
Х.Насирзаде
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