Минсельхоз направит около 1,8 млн манатов на строительство дороги в новом полигоне пестицидов

Министерство сельского хозяйства Азербайджана привлекло ООО "MODERN CONSTRUCTİON" для строительства дороги при въезде/выезде на новый полигон пестицидов. Новый полигон строится на территории Гобустанского района. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 1 млн 795,439 тыс. манатов Х.Насирзаде

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