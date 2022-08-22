Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

19.08 $/bbl +/- WTI 90.77 +0.27 Brent 96.72 +0.13

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 22.08.2022 19:16

Упрощены визовые процедуры для иностранцев, желающих посетить Азербайджан в период проведения ЧМ по футболу в Катаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, желающих посетить страну в рамках визита в Катар во время проведения ЧМ по футболу, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению с 20 ноября по 20 декабря 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить визу в Азербайджан в Международном аэропорту Гейдар Алиев при предъявлении следующих документов: аккредитационной карты или иного документа, подтверждающего аккредитацию компании «Q22» и FIFA, являющихся международными организаторами Кубка Мира FIFA 2022; билета или же документа, подтверждающего его приобретение гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в странах, команды которых примут участие в ЧМ по футболу в 2022г.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено информировать компании «Q22» и FIFA и соответствующие иностранные органы об упрощении визовых процедур для вышеуказанной категории лиц.

Государственной миграционной службе Азербайджана поручается проинформировать авиакомпании, выполняющие рейсы в Азербайджан, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на официальном сайте главы государства.

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальную часть которого планируется провести с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗЫ, УПРОЩЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджан планирует предпринять дополнительные меры по упрощению визового режима Украинцы на неподконтрольных Киеву территориях воспользуются безвизовым режимом с ЕС, если будет восстановлен украинский суверенитет - Порошенко Внедрение системы «ASAN Visa» в Азербайджане начнется в октябре - президент В 2017 году граждане 54 стран смогут въезжать в Казахстан без виз - Назарбаев Порошенко ожидает, что миссия ЕС одобрит действия Украины на пути к либерализации визового режима

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az