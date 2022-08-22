Упрощены визовые процедуры для иностранцев, желающих посетить Азербайджан в период проведения ЧМ по футболу в Катаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, желающих посетить страну в рамках визита в Катар во время проведения ЧМ по футболу, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению с 20 ноября по 20 декабря 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить визу в Азербайджан в Международном аэропорту Гейдар Алиев при предъявлении следующих документов: аккредитационной карты или иного документа, подтверждающего аккредитацию компании «Q22» и FIFA, являющихся международными организаторами Кубка Мира FIFA 2022; билета или же документа, подтверждающего его приобретение гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в странах, команды которых примут участие в ЧМ по футболу в 2022г.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено информировать компании «Q22» и FIFA и соответствующие иностранные органы об упрощении визовых процедур для вышеуказанной категории лиц.
Государственной миграционной службе Азербайджана поручается проинформировать авиакомпании, выполняющие рейсы в Азербайджан, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан.
Текст распоряжения опубликован в понедельник на официальном сайте главы государства.
22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальную часть которого планируется провести с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Н.Аббасова
Eni и TotalEnergies открыли новое месторождение газа на шельфе Кипра
Инфляция в Великобритании достигнет 18,6% в январе 2023г в связи с подъемом цен на газ - Citi
Банки-агенты АИКГФ за 7 месяцев увеличили ипотечное кредитование на 2%
Мусаев обсудил с германскими фармкомпаниями потенциальные проекты
В Азербайджане за сутки зафиксировано 8 летальных исходов от COVID-19
В Азербайджане утверждены надбавки директорам, замдиректорам и сертифицированным преподавателям в сфере образования
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Промышленность Эстонии добивается разрешения использовать дизтопливо для отопления
ЕС планирует проводить подготовку украинских солдат в одной из соседних с Украиной стран - Боррель
Объем польской помощи Украине за полгода превысил 3,5 млрд евро
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
«Nar» едет на встречу со своими абонентами в Губе и Мингячевире!
Bakcell поможет молодежи начать свой бизнес
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ