Грузия в январе-июле снизила импорт пшеницы в 3,3 раза, муки - увеличила в 9 раз

Грузия в январе-июле 2022 года импортировала 55,573 тыс. тонн пшеницы на сумму $18,9 млн, что в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в материалах грузинской Ассоциации производителей пшеницы и муки.

В РФ было закуплено 48,3 тыс. тонн на $17 млн.

Ассоциация отмечает, что объемы импорта муки продолжают расти. В январе-июле в Грузию было ввезено 95,725 тыс. тонн (рост в 9 раз) на $36,2 млн (рост в 11 раз).

На РФ приходится 99% импорта муки - 94,631 тыс. тонн на $35,5 млн. Далее следуют Турция - 650 тонн на $442 тыс., Казахстан - 204 тонны на $79 тыс., Италия - 92 тонны на $95 тыс., Украина - 67 тонн на $25 тыс., Австрия - 40 тонн на $32 тыс., Литва - 32 тонны на $26 тыс.

Главной причиной роста импорта муки грузинские бизнесмены называют отсутствие пошлины на ее экспорт из РФ.

Как сообщалось, Грузия в минувшем году собрала 136,1 тыс. тонн пшеницы, что на 32,9% больше, чем в 2020 году. Грузия в год потребляет до 650 тыс. тонн пшеницы, из которых примерно 15% собственного производства, в 2021 году эта доля превысила 20%. Остальную часть страна покрывает за счет импорта, более 90% которого приходится на Россию. Выступая в парламенте Грузии 14 апреля, глава Минсельхоза Отар Шамугия заявил, что в ближайшие годы планируется увеличить объем выращиваемой пшеницы до 50% от потребления.

Импорт пшеницы в 2021 году составил 366,766 тыс. тонн на $93,4 млн. Кроме того, в прошлом году Грузия закупила 37,576 тыс. тонн муки на $12,02 млн.