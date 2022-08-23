Unibank увеличил в I полугодии штат почти на 13%

ОАО «Unibank» в I-ом полугодии 2022 года увеличило число сотрудников на 12,6% - до 1873 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Согласно материалам банка, на конец декабря 2021 года штат Unibank составлял 1 664 человек.

На конец первого квартала 2021 года штат достиг 1782 человек, на конец июня – 1873 человек.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

Р.Ахмедов