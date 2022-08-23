Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

22.08 $/bbl +/- WTI 90.36 -0.08 Brent 96.48 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 23.08.2022 11:04

Unibank увеличил в I полугодии штат почти на 13%

ОАО «Unibank» в I-ом полугодии 2022 года увеличило число сотрудников на 12,6% - до 1873 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Согласно материалам банка, на конец декабря 2021 года штат Unibank составлял 1 664 человек.

На конец первого квартала 2021 года штат достиг 1782 человек, на конец июня – 1873 человек.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, СОТРУДНИКИ, ШТАТ


Похожие новости


Kapital Bank увеличил в 2021г штат на 13% Kapital Bank в 2020г увеличил штат на 11,4% Yelo Bank уволил двух сотрудников, обвиняемых в злоупотреблении должностными обязанностями AccessBank отбирает страховщика по ДМС сотрудников Азербайджанский "Kapital Bank" минимизирует риски злоупотребления своими сотрудниками служебными полномочиями

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az