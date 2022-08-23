«Дочка» AzerGold закупает дроны

ООО "Dashkesan Demir Filiz" (дочернее предприятие ЗАО "AzerGold") приобретает беспилотные летальные аппараты (дроны). Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az с ООО «Buz Tech» заключен контракт на покупку дронов. Стоимость контракта - 58,174 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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