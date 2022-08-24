Алиев считает реальным увеличение товарооборота Азербайджана и Казахстана до $1 млрд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает реальным увеличение взаимного товарооборота с Казахстаном до $1 млрд.
«Президент Казахстана озвучил нашу цель – довести товарооборот до $1 млрд. С учетом желания сторон углубить двустороннее взаимодействие, я считаю, что это вполне реально», - сказал Алиев в среду в Баку, выступая на брифинге с заявлением для СМИ по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Алиев отметил, что вопрос, каким образом, увеличить взаимный товарооборот, обсуждался сегодня в ходе переговоров с казахстанской стороной.
«На мой взгляд, сосредоточение основного внимания на приоритетных направлениях нашей совместной деятельности в транспортно-логистической сфере, в свою очередь, позволит нам осуществлять больше экспортно-импортных операций. Здесь есть большой потенциал», - добавил президент Азербайджана.
Президент Токаев в среду в Баку заявил, что «правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли до $1 млрд».
Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном в 2021 году превысил $330 млн.
А.Азизов
Schneider Electric рассматривает возможность полного выкупа разработчика ПО Aveva
Brent подешевела до $99,99 за баррель
Nordgold запустил новую электростанцию на руднике Lefa в Гвинее, capex составил $30 млн
В Азербайджане небольшой суточный рост случаев COVID-19
Кофе подорожал до максимума за 2 месяца из-за засухи в Бразилии
В мире наиболее распространен подвариант штамма коронавируса «омикрон BA.5»
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Военные ряда стран СНГ обсудили реализацию соглашения между РФ и Арменией о создании Объединенной региональной системы ПВО на Кавказе
Азербайджан и Россия стали победителями «Кубка моря»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
Caspian Energy Club дал старт голосованию конкурса «Brand Award Azerbaijan»
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ