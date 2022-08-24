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Внешняя политика 24.08.2022 19:16

Алиев считает реальным увеличение товарооборота Азербайджана и Казахстана до $1 млрд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает реальным увеличение взаимного товарооборота с Казахстаном до $1 млрд.

«Президент Казахстана озвучил нашу цель – довести товарооборот до $1 млрд. С учетом желания сторон углубить двустороннее взаимодействие, я считаю, что это вполне реально», - сказал Алиев в среду в Баку, выступая на брифинге с заявлением для СМИ по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Алиев отметил, что вопрос, каким образом, увеличить взаимный товарооборот, обсуждался сегодня в ходе переговоров с казахстанской стороной.

«На мой взгляд, сосредоточение основного внимания на приоритетных направлениях нашей совместной деятельности в транспортно-логистической сфере, в свою очередь, позволит нам осуществлять больше экспортно-импортных операций. Здесь есть большой потенциал», - добавил президент Азербайджана.

Президент Токаев в среду в Баку заявил, что «правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли до $1 млрд».

Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном в 2021 году превысил $330 млн.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАЗАХСТАН, ТОВАРООБОРОТ


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