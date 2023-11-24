Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули откроют в 2024г - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули откроется в 2024 году.
«В настоящее время ведется строительство Центра детского творчества имени Курмангазы, дара Казахстана, который будет открыт в следующем году в Физули», - сказал Алиев, выступая в пятницу на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) в Баку.
Он также отметил, что в августе этого года в Физули была открыта построенная узбекской стороной школа №1 имени Мирзо Улугбека, поблагодарил глав Узбекистана и Казахстана за поддержку.
Глава азербайджанского государства заметил, что «на освобожденных от оккупации территориях (Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ-Аз) мы проводим широкомасштабные строительно-восстановительные работы, возводим с нуля новые города и села».
По его словам, на первоначальном этапе планируется восстановить 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков. «В рамках программы «Великое возвращение» бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои исконные края. До конца 2026 года 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные дома», - заявил Алиев.
Как сообщалось ранее, церемония закладки фундамента Центра детского творчества имени Курмангазы, который будет построен Казахстаном и на его средства, состоялась в марте этого года. Проект реализует строительный холдинг BI Group.
Р.Керимов
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