Мы доказали Армении и всему миру, что Карабах является исконной землей Азербайджана – Алиев

Проведение футбольного матча в Ханкенди имеет большое значение, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Проведение футбольного матча в Ханкенди имеет очень большое значение: Ханкенди является древней азербайджанской землей. Карабахский хан в свое время основал это некогда село, после чего со стороны азербайджанских архитекторов и строителей был построен большой город за счет средств Азербайджанской Республики», - сказал Алиев в четверг в Ханкенди по случаю футбольного матча 1/8 финала Куба Азербайджана между «Карабахом» и «МОИК».

При этом президент отметил, что на протяжении 30 лет город Ханкенди находился под оккупацией армянских сепаратистов.

«Армения, которая в течение 30 лет держала город под оккупацией, считала, что это будет вечно. Однако, мы – славная армия Азербайджана, доказали Армении и всему миру, что Карабах является нашей исконной территорией. Хозяевами этой земли являемся именно мы – народ Азербайджана. Мы должны были сюда вернуться, и мы вернулись», - подчеркнул Алиев.

Президент добавил, что Азербайджан в результате антитеррористической операции, которая длилась в течение суток, освободил Ханкенди из оккупации, полностью восстановив свой суверенитет. «Теперь флаг Азербайджана развевается во всем Карабахе», - сказал Алиев.

Х.Насирзаде