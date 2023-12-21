Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8614 RUR   0.0188 GBR   2.1491 TRY   0.0584

Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 74.22 +0.28 Brent 79.70 +0.47

Карабах 21.12.2023 14:13

Мы доказали Армении и всему миру, что Карабах является исконной землей Азербайджана – Алиев

Проведение футбольного матча в Ханкенди имеет большое значение, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Проведение футбольного матча в Ханкенди имеет очень большое значение: Ханкенди является древней азербайджанской землей. Карабахский хан в свое время основал это некогда село, после чего со стороны азербайджанских архитекторов и строителей был построен большой город за счет средств Азербайджанской Республики», - сказал Алиев в четверг в Ханкенди по случаю футбольного матча 1/8 финала Куба Азербайджана между «Карабахом» и «МОИК».

При этом президент отметил, что на протяжении 30 лет город Ханкенди находился под оккупацией армянских сепаратистов.

«Армения, которая в течение 30 лет держала город под оккупацией, считала, что это будет вечно. Однако, мы – славная армия Азербайджана, доказали Армении и всему миру, что Карабах является нашей исконной территорией. Хозяевами этой земли являемся именно мы – народ Азербайджана. Мы должны были сюда вернуться, и мы вернулись», - подчеркнул Алиев.

Президент добавил, что Азербайджан в результате антитеррористической операции, которая длилась в течение суток, освободил Ханкенди из оккупации, полностью восстановив свой суверенитет. «Теперь флаг Азербайджана развевается во всем Карабахе», - сказал Алиев.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ХАНКЕНДИ, КАРАБАХ


Похожие новости


Алиев: мы, азербайджанцы, будем жить в Карабахе вечно Президент Алиев присутствует на футбольном матче в Ханкенди В Ханкенди создается «Карабахский Университет» Азербайджанский флаг будет поднят над Ханкенди - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az