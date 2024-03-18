Центральная площадь в Ханкенди переименована в Площадь Победы – Алиев

В 2024 году бывшие вынужденные переселенцы вернутся в пять городов Карабаха и Восточного Зангезура, а именно в Ханкенди, Ходжалы, Шушу, Джабраил и Кяльбаджар, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В этом году бывшие переселенцы вернутся в Ханкенди и другие города, в том числе Ходжалы, Шушу, Джабраил, Кяльбаджар, переселенцы вернутся в несколько сел, и здесь закипит жизнь», - сказал Алиев в понедельник в Ханкенди, поздравляя азербайджанский народ с праздником Новруз. Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.

Он также сообщил, что центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы. «Хочу сказать моему дорогому народу, что я назвал эту площадь – площадью «Победа». Отныне это – площадь Победы», - заметил глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что «в четвертый раз разводит праздничный костер на освобожденной карабахской земле. В 2021 году праздничный костер был разожжен в Шуше, в 2022 году – в Суговушане, в прошлом году – в селе Талыш, а на этот раз – в городе Ханкенди». «Это большое счастье», - заявил он.

Алиев добавил, что полгода назад (в сентябре 2023 года – ИФ) в результате длившихся менее суток локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, и «сегодня территориальная целостность страны полностью обеспечена».

При этом глава государства отметил, что итоги Второй Карабахской войны «не стали уроком для Армении». «Если бы они стали уроком, то в проведении антитеррористической операции не было бы необходимости», - заметил президент Азербайджана.

По его словам, после Второй Карабахской войны «Армения хотела навечно оставить свои незаконные вооруженные соединения на азербайджанских землях, сохранить незаконно созданную здесь некогда так называемую «Нагорно-Карабахскую республику».

Алиев подчеркнул, что все это абсолютно противоречит международную праву, а самое главное, – воле азербайджанского народа.

Президент отметил, что в 2020 году (осенью – ИФ) Азербайджан освободил большую часть своей территории, «однако во время оккупации нам неоднократно посылались сигналы из многих столиц о том, что военного решения у этого конфликта нет».

Баку же доказал, что любой конфликт может быть решен военным путем, если страна-оккупант незаконно оккупирует территорию другой страны и не желает добровольно покидать эти земли, заметил Алиев.

«Мы восстановили нашу территориальную целостность и суверенитет в рамках международного права, обеспечили выполнение четырех резолюций Совета безопасности ООН», - подчеркнул президент Азербайджана.

«Успешно проведенная шесть месяцев назад антитеррористическая операция – это торжество международного права, торжество несгибаемого духа азербайджанского народа. Мы еще раз показали, что не свернем со своего пути, какие бы силы ни стояли за Арменией, мы добьемся своего и уже добились», - заявил Алиев.

Р.Керимов