Алиев: мы, азербайджанцы, будем жить в Карабахе вечно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что через несколько месяцев начнутся работы по строительству стадиона «Имарет» в городе Агдаме.

«Через несколько месяцев в Агдаме начнут строить заново стадион «Имарет», - заявил Алиев, выступая в четверг на стадионе Ханкенди перед матчем 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу «Карабах» - «MOIK».

Он также отметил, что стадион Ханкенди был капитально отремонтирован за два месяца. «И вся символика сепаратизма была выброшена на свалку истории», - добавил Алиев.

По мнению главы государства, независимо от результатов сегодняшнего матча, победитель известен - это азербайджанский народ, азербайджанское государство.

Алиев добавил, что этот матч имеет большое символическое значение. «Союз Карабах-Армия-Народ является главным источником нашей Победы», - подчеркнул президент.

Он добавил, что «четыре года назад некоторые люди на этом стадионе говорили, что «Карабах – это Армения и точка». «Мы доказали им, что Карабах – это Азербайджан», - подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана заявил, что большая часть оккупированных земель была освобождена три года назад в результате Второй Карабахской войны, в Шуше был поднят азербайджанский флаг, а три месяца назад (19-20 сентября, когда Баку проводил локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе – ИФ-Аз), были освобождены город Ханкенди, Ходжалинский, Аскеранский, Ходжавендский, Агдеринский районы.

Он отметил, что 15 октября поднял флаг Азербайджана во всех этих городах, 8 ноября в Ханкенди прошел парад Победы.

«Сегодня мы вместе отмечаем этот прекрасный спортивный праздник. Отныне над этими землями будет вечно развеваться азербайджанский Флаг. Мы, азербайджанцы, будем жить здесь вечно», - заявил Алиев.

Р.Керимов