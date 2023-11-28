В Ханкенди создается «Карабахский Университет»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о создании «Карабахского Университета».
Согласно распоряжению, ПЮЛ «Карабахский Университет» при Министерстве науки и образования Азербайджана будет создано на базе высшего учебного заведения, расположенного в городе Ханкенди.
Кабмину страны поручено в течение двух месяцев утвердить устав университета и проинформировать об этом президента Азербайджана, принять необходимые меры по финансированию деятельности университета, а также решить инфраструктурные вопросы университета, включая выделения земельного участка вокруг университета, учебное здание и общежитие, спортивную площадку и другие объекты.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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