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Карабах 28.11.2023 11:26

В Ханкенди создается «Карабахский Университет»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о создании «Карабахского Университета».

Согласно распоряжению, ПЮЛ «Карабахский Университет» при Министерстве науки и образования Азербайджана будет создано на базе высшего учебного заведения, расположенного в городе Ханкенди.

Кабмину страны поручено в течение двух месяцев утвердить устав университета и проинформировать об этом президента Азербайджана, принять необходимые меры по финансированию деятельности университета, а также решить инфраструктурные вопросы университета, включая выделения земельного участка вокруг университета, учебное здание и общежитие, спортивную площадку и другие объекты.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ХАНКЕНДИ, УНИВЕРСИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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