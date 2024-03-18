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Карабах 18.03.2024 16:26

Отныне все должны считаться с Азербайджаном – Алиев

Азербайджан сегодня является одной из редких стран в мире, чья политика абсолютно независима, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы добились экономического развития, экономической независимости и сегодня ни от кого независим в экономическом и, естественно, политическом отношении. Сильная экономика позволила нам проводить независимую политику в политической плоскости. Сегодня Азербайджан – одна из редких стран в мире, чья политика абсолютно независима. Она основана только и только на интересах, воле азербайджанского народа», - сказал Алиев в городе Ханкенди в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

Президент добавил: «Все мы гордимся тем, что сами восстановили справедливость, освободили наши земли от оккупантов, показали свою силу и отныне все должны считаться с нами, иначе сами пожалеют об этом».

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ХАНКЕНДИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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