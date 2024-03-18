Отныне все должны считаться с Азербайджаном – Алиев

Азербайджан сегодня является одной из редких стран в мире, чья политика абсолютно независима, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Мы добились экономического развития, экономической независимости и сегодня ни от кого независим в экономическом и, естественно, политическом отношении. Сильная экономика позволила нам проводить независимую политику в политической плоскости. Сегодня Азербайджан – одна из редких стран в мире, чья политика абсолютно независима. Она основана только и только на интересах, воле азербайджанского народа», - сказал Алиев в городе Ханкенди в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.
Президент добавил: «Все мы гордимся тем, что сами восстановили справедливость, освободили наши земли от оккупантов, показали свою силу и отныне все должны считаться с нами, иначе сами пожалеют об этом».
Р.Ахмедов
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