Алиев зажег костер Новруза в Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Ханкенди, где зажег костер Новруза, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства. Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз байрамы. Р.Керимов

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