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Карабах 20.12.2023 16:02

Алиев посетил Ходжавендский и Ходжалинский районы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду посетили Ходжавендский и Ходжалинский районы.

Как сообщает сайт главы государства, азербайджанский лидер и первая леди, в частности, побывали в поселке Красный Базар Ходжавендского района, комплексе памятников «Святое место Чинар» в селе Шых Дурсун, в селе Шушакенд Ходжалинского района.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОСЕЩЕНИЕ


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