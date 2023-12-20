Алиев посетил Ходжавендский и Ходжалинский районы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду посетили Ходжавендский и Ходжалинский районы. Как сообщает сайт главы государства, азербайджанский лидер и первая леди, в частности, побывали в поселке Красный Базар Ходжавендского района, комплексе памятников «Святое место Чинар» в селе Шых Дурсун, в селе Шушакенд Ходжалинского района. Х.Насирзаде

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