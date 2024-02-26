Число населенных пунктов в Карабахе и В.Зангезуре, в которые в 2024 году вернутся граждане Азербайджана, достигнет 20 - Алиев

Число населенных пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре, в которые в 2024 году вернутся бывшие вынужденные переселенцы, достигнет 20, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В пять населенных пунктов уже вернулись бывшие переселенцы. В этом году число этих населенных пунктов достигнет 20», - сказал Алиев в понедельник на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

Президент также отметил, что в текущем году будет восстановлена ​​жизнь, как в Ходжалы, так и в Ханкенди. Кроме этого, села Малыбейли, Кяркиджахан, село Туршсу Шушинского района будут в скором времени восстановлены.

«Восстанавливается город Агдам, в следующем году начнется первое переселение и в Агдам. То есть строительные работы приобретают широкий размах», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде