Число населенных пунктов в Карабахе и В.Зангезуре, в которые в 2024 году вернутся граждане Азербайджана, достигнет 20 - Алиев

Число населенных пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре, в которые в 2024 году вернутся бывшие вынужденные переселенцы, достигнет 20, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В пять населенных пунктов уже вернулись бывшие переселенцы. В этом году число этих населенных пунктов достигнет 20», - сказал Алиев в понедельник на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.
Президент также отметил, что в текущем году будет восстановлена жизнь, как в Ходжалы, так и в Ханкенди. Кроме этого, села Малыбейли, Кяркиджахан, село Туршсу Шушинского района будут в скором времени восстановлены.
«Восстанавливается город Агдам, в следующем году начнется первое переселение и в Агдам. То есть строительные работы приобретают широкий размах», - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
bp начала добычу газа на северо-восточном крыле месторождения Шах-Дениз
Азербайджан к 26 февраля поставил в РФ 1,8 млн яиц
Алиев заложил фундамент мемориала Ходжалинского геноцида
Члены правительства Азербайджана и представители госструктур почтили память жертв Ходжалинского геноцида
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Премьер Словакии на встрече лидеров ЕС планирует инициировать обсуждение мирного урегулирования на Украине
Швед Скуг станет новым представителем Евросоюза по правам человека
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы