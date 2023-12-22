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Карабах 22.12.2023 14:46

Алиев посетил ряд сел Ходжалинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу посетил села Нахчыванлы, Пирджамал, Ханабад и Пирляр Ходжалинского района (Карабахский регион).

Об этом сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, СЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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