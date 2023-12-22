Алиев посетил ряд сел Ходжалинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу посетил села Нахчыванлы, Пирджамал, Ханабад и Пирляр Ходжалинского района (Карабахский регион). Об этом сообщает сайт главы государства. Б.Рустамбеков

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