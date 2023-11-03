Азербайджан в 2024г выделит из госбюджета не менее $2,4 млрд на восстановление Карабаха и В.Зангезура – Алиев

Азербайджан в 2024 году выделит из госбюджета не менее $2,4 млрд на работы по восстановлению и строительству на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре), заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Сразу после завершения Отечественной войны три года назад Азербайджан приступил к широкомасштабным восстановительным и строительным работам на освобожденных от оккупации территориях. В этих целях из бюджета Азербайджана уже израсходованы средства в объеме $7 млрд. В следующем году планируется выделить не менее $2,4 млрд», - сказал Алиев в пятницу, выступая на Х Саммите Организации тюркских государств в Астане.
По его словам, Азербайджан реализует программу «Великого возвращения». «В города Лачин и Физули, а также в три села уже возвратились бывшие вынужденные переселенцы – истинные хозяева этих земель. До конца 2026 года предусматривается возвращение в Карабах и Восточный Зангезур более 140 тысяч человек», - отметил он.
Алиев выразил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за школу, строительство которой завершено в городе Физули, и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за строящийся творческий центр в городе Физули. «Это – проявление дружбы и братства между народами Азербайджана и Узбекистана, Азербайджана и Казахстана», - добавил президент Азербайджана.
Р.Ахмедов
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