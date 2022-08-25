В Азербайджане зарегистрировано новое НБКО

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала Небанковскую кредитную организацию (НБКО) «Payonix», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве. По данным ведомства, уставный капитал НБКО равен 300 тыс.манатов, оно зарегистрирована 30 июня 2022 года. Официальным представителем общества является Анар Фаталиев. Х.Насирзаде

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