Асадов и Мишустин заявили о необходимости соблюдать достигнутые договоренности по Карабаху

Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин на встрече в четверг в Чолпон-Ате (Кыргызстан) заявили о необходимости выполнения достигнутых соглашений по Карабаху.

"Очень много связано с последними событиями, которые происходили в нашем регионе, (хочу сказать) о роли РФ в решении этих вопросов, в заключении трехстороннего (соглашения)", - сказал Асадов.

По его словам, на эту тему часто говорит и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Премьер заметил, что есть и вопросы, касающиеся транспортных коммуникаций, которые решаются в рамках трехсторонней рабочей группы под руководством вице-премьеров. "Там идет серьезная работа. Надеемся, что она так и будет продолжаться до конца", - добавил Асадов.

Мишустин также подчеркнул важность соглашений и их соблюдения. "Очень важно обеспечить все решения, которые были приняты (...) о трехсторонней комиссии для того, чтобы снизить напряженность в регионе", - сказал он.