ЕС приветствовал соглашение о свободе передвижения между Приштиной и Белградом

Европейский союз приветствовал достигнутую между Белградом и Приштиной сделку о свободе передвижения между Косово и основной частью Сербии.

"Я очень рад, что мы нашли европейское решение", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, объявляя в субботу вечером о результатах переговоров между Белградом и Приштиной.

Белград согласился отменить въездные и выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Приштина - не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности.

Косовские сербы, а также все остальные граждане смогут свободно перемещаться между Косово и основной частью Сербии с использованием удостоверений личности. На этот счет Евросоюз получил гарантии от местных косовских властей, сообщил Боррель.

Он особо поблагодарил президента Сербии Александра Вучича за "ответственность и лидерство", а также США - за "поддержку диалога".

Но, по словам Борреля, работа над свободой передвижения между Белградом и Приштиной не закончена и остаются нерешенные проблемы, в частности проблема с номерными знаками автомашин.