Премьер Японии пообещал в течение трех лет выделить $30 млрд для стран Африки

Премьер Японии Фумио Кисида пообещал в течение трех лет выделить $30 млрд для развития африканских стран, сообщает Kyodo.
Кисида заявил об этом, выступая в субботу на Токийской международной конференции по развитию Африки.
Средства, в частности, направят на инвестиции в человеческий капитал и на стимулирование экономического роста. Кисида также отметил, что около $4 млрд будет вложено в развитие "зеленой" экономики.
Конференция проходит в Тунисе, но японский премьер выступал по видеосвязи, так как ранее заразился коронавирусом.
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