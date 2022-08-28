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Дальнее зарубежье 28.08.2022 10:30

Премьер Японии пообещал в течение трех лет выделить $30 млрд для стран Африки

Премьер Японии Фумио Кисида пообещал в течение трех лет выделить $30 млрд для развития африканских стран, сообщает Kyodo.

Кисида заявил об этом, выступая в субботу на Токийской международной конференции по развитию Африки.

Средства, в частности, направят на инвестиции в человеческий капитал и на стимулирование экономического роста. Кисида также отметил, что около $4 млрд будет вложено в развитие "зеленой" экономики.

Конференция проходит в Тунисе, но японский премьер выступал по видеосвязи, так как ранее заразился коронавирусом.

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Тэги: АФРИКА, ЯПОНИЯ, ФУМИО КИСИДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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