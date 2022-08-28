Численность афганской армии достигла 150 тыс. человек - министр обороны

Министр обороны Афганистана мавлави Мухаммад Якуб Муджахид ("Талибан") сообщил, что численность вооруженных сил страны в настоящее время составляет 150 тыс. человек.

"Численность Национальной армии в настоящее время составляет около 150 тысяч человек, и работа по ее формированию продолжается, проводится чистка рядов и набор новых сил. У нас 8 пограничных бригад, в каждой бригаде около 3 тыс. военнослужащих, и мы защищаем каждый клочок нашей земли любым способом", - сказал министр, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле.

По его словам, за год правления талибам удалось отремонтировать и подготовить к полетам более 60 поврежденных вертолетов.

Годовой отчет руководства Минобороны транслировался в прямом эфире по национальному телевидению и частным афганским телеканалам.

Касаясь темы участившихся авианалетов неопознанных беспилотных аппаратов на Афганистан, Якуб Муджахид заявил, что Пакистан не должен предоставлять свое воздушное пространство США для использования против Афганистана.