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Дальнее зарубежье 28.08.2022 14:45

Число жертв наводнений в Пакистане этим летом превысило тысячу человек

В результате наводнений, вызванных муссонными дождями, в Пакистане летом текущего года погибли более 1 тыс. человек, среди них более 300 детей, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Так, по последним данным, с июня в результате наводнений погибли не менее 1033 человек. Свыше 330 тыс. человек в настоящее время эвакуировали в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Министр по вопросам изменения климата страны Шерри Рахман назвала ситуацию с наводнениями, которую переживает в настоящее время Пакистан, "серьезной климатической катастрофой".

По данным местных властей, повреждено почти 3 тыс. км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущерб, погибло более 500 тыс. голов домашнего скота. Затронуты все четыре провинции Пакистана.

По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с середины июня в Пакистане от наводнений пострадали 2,3 млн человек, были разрушены более 95 тыс. домов.

Власти Пакистана обратились за международной гуманитарной помощью.

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Тэги: ПАКИСТАН, НАВОДНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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