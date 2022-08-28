Число жертв наводнений в Пакистане этим летом превысило тысячу человек

В результате наводнений, вызванных муссонными дождями, в Пакистане летом текущего года погибли более 1 тыс. человек, среди них более 300 детей, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Так, по последним данным, с июня в результате наводнений погибли не менее 1033 человек. Свыше 330 тыс. человек в настоящее время эвакуировали в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Министр по вопросам изменения климата страны Шерри Рахман назвала ситуацию с наводнениями, которую переживает в настоящее время Пакистан, "серьезной климатической катастрофой".
По данным местных властей, повреждено почти 3 тыс. км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущерб, погибло более 500 тыс. голов домашнего скота. Затронуты все четыре провинции Пакистана.
По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с середины июня в Пакистане от наводнений пострадали 2,3 млн человек, были разрушены более 95 тыс. домов.
Власти Пакистана обратились за международной гуманитарной помощью.
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