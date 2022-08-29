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Делегация МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на этой неделе

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что делегация агентства отправится на Запорожскую АЭС на Украине на текущей неделе.

"Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая состоится позже на этой неделе", - написал он в своем твиттере.

Он отметил, что "миссия поддержки и помощи ЗАЭС уже в пути".

"Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы", - подчеркнул Гросси.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил.

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Тэги: МАГАТЭ, УКРАИНА, ЗАЭС, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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