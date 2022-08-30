Глава МИД ФРГ предлагает заморозить соглашение ЕС-РФ об упрощении визового режима

Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник предложила приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, однако высказалась против полного прекращения выдачи виз россиянам, передают немецкие СМИ.
По их данным, об этом министр заявила на заседании правительства в замке Мезеберг (федеральная земля Бранденбург).
Бербок, в частности, подчеркнула, что предложение о приостановке соглашения может послужить "связующим мостом" между странами блока, которые призывают остановить выдачу виз гражданам РФ, и государствами, не поддерживающими никакие визовые ограничения.
Глава МИД ФРГ пояснила, что приостановка действия соглашения об облегчении визового режима предусматривает прекращение выдачи россиянам многолетних многоразовых виз в ЕС. Помимо этого, страны блока смогут проводить проверки заявок россиян на визу.
Со своей стороны, западные СМИ сообщают, что Бербок при этом высказалась за то, чтобы не принимать в дальнейшем более жестких мер в плане визовых ограничений.
Главы МИД ЕС, как ожидается, рассмотрят предложение по приостановке соглашения об упрощении выдачи виз россиянам на неформальной встрече (формат "Гимних") в Праге, которая проходит 30-31 августа.
Ранее во вторник газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что в ЕС по-прежнему не все страны считают целесообразным полный запрет на выдачу виз гражданам России.
По данным издания, перед встречей глав МИД стран ЕС в Праге на этой неделе Франция и Германия разослали сообщения другим странам Евросоюза, в которых указали, что запрет на визы "лишь оттолкнет россиян от Европы и обострит разногласия между некоторыми западными лидерами и группой правительств, преимущественно, восточных стран".
"Нам нужно стратегически бороться за "сердца и умы" российского населения, по крайней мере, в тех сферах, которые еще не полностью отдалились от Запада", - цитирует Politico сообщение Парижа и Берлина, разосланное партнерам по ЕС.
Газета указывает, что на встрече в Праге позже на этой неделе министры иностранных дел, вероятно, придут к соглашению на политическом уровне о том, чтобы сделать процесс выдачи виз россиянам более медленным и увеличить стоимость их получения.
Кроме того, согласно Politico, страны ЕС "ограничены в пространстве для маневра" в вопросе новых мер против России, поскольку в Европе растет обеспокоенность из-за роста инфляции и цен на энергоносители.
Тем не менее, в сообщении, разосланном Берлином и Парижем, говорится, что ЕС должен "поддерживать и расширять санкции против российской политической, военной и экономической элиты".
О возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам ранее заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, однако единого мнения в ЕС на этот счет нет - Германия, наравне с Грецией и Кипром, выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с призывами ограничить въезд гражданам России в Европу выразил надежду, что здравый смысл в конечном итоге возобладает.
"Думаю, что со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся", - сказал он ранее журналистам.
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