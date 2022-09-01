Алиев принял участие в открытии в Риме нового здания посольства Азербайджана

В Риме 1 сентября состоялось открытие нового здания посольства Азербайджана в Италии, в церемонии открытия принял участия азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт главы государства, Алиев во дворе посольства посадил дерево, а также ознакомился с условиями, созданными в дипмиссии. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».