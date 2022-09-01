Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 89.55 -2.09 Brent 96.49 -2.82

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 01.09.2022 14:19

Evim Tekstil получила контракт почти на 1 млн манатов на пошив формы для должностных лиц ГНС

«Объединение строительства и снабжения» при министерстве экономики Азербайджана заключило с ООО «Evim Tekstil» контракт на закупку форменной одежды и знаков отличия для должностных лиц Государственной налоговой службы (ГНС)

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.etender.gov.az, стоимость подписанного контракта составляет 956,009 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНС, ФОРМА


Похожие новости


ГНС Азербайджана направит свыше 1,2 млн манатов на закупку формы для должностных лиц

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az