Evim Tekstil получила контракт почти на 1 млн манатов на пошив формы для должностных лиц ГНС

«Объединение строительства и снабжения» при министерстве экономики Азербайджана заключило с ООО «Evim Tekstil» контракт на закупку форменной одежды и знаков отличия для должностных лиц Государственной налоговой службы (ГНС) Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.etender.gov.az, стоимость подписанного контракта составляет 956,009 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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