Баку и Еревану важно продолжать работу по продвижению мирного договора – Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал встречу лидеров Азербайджана и Армении и главы Евросовета в Брюсселе 31 августа. «(…) Важно продолжать работу по продвижению (повестки – ИФ) мирного договора и продолжать усилия в гуманитарной сфере и в области связи. ЕС продолжает активно участвовать в поддержке мирного, безопасного и процветающего Южного Кавказа», - написал Боррель в своем твиттере. Э.Шафиев

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