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Дальнее зарубежье 08.09.2022 09:45

Байден продлил чрезвычайное положение из-за угроз иностранного вмешательства в американские выборы - Белый дом

Президент США Джо Байден продлил действие указа от 12 сентября 2018 года о чрезвычайном положении в стране из-за угроз иностранного вмешательства в американские выборы, сообщил Белый дом.

В письме на имя лидеров обеих палат Конгресса Байден отметил, что "способность лиц, находящихся, полностью или в значительной части, за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах или подрывать доверие общественности к ним (...) продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политика Соединенных Штатов".

"Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в Исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в Соединенных Штатах или подрывом общественного доверия к ним", - написал президент.

Он, тем не менее, признал, что "не было никаких доказательств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах". Однако, по его словам, "иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки".

Белый дом опубликовал также уведомление Байдена, в котором говорится, что "чрезвычайное положение в стране, объявленное (...) в связи с угрозой иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах продлевается на один год".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, УКАЗ


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