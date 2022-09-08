Байден продлил чрезвычайное положение из-за угроз иностранного вмешательства в американские выборы - Белый дом

Президент США Джо Байден продлил действие указа от 12 сентября 2018 года о чрезвычайном положении в стране из-за угроз иностранного вмешательства в американские выборы, сообщил Белый дом.
В письме на имя лидеров обеих палат Конгресса Байден отметил, что "способность лиц, находящихся, полностью или в значительной части, за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах или подрывать доверие общественности к ним (...) продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политика Соединенных Штатов".
"Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в Исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в Соединенных Штатах или подрывом общественного доверия к ним", - написал президент.
Он, тем не менее, признал, что "не было никаких доказательств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах". Однако, по его словам, "иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки".
Белый дом опубликовал также уведомление Байдена, в котором говорится, что "чрезвычайное положение в стране, объявленное (...) в связи с угрозой иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах продлевается на один год".
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе
Азербайджан пригласят на первое заседание европейского политического сообщества в Праге
Баку и Мадрид отмечают широкие перспективы сотрудничества двух стран
США снизили на 70 тыс. б/с прогноз добычи нефти в стране на 2022 год и 2023-й
Манат подешевел к евро, укрепился к рублю, стабилен к лире
Нефть восстанавливается после падения до январских минимумов, Brent у $88,8 за баррель
Число случаев COVID-19 в мире превысило 606,8 млн - университет Хопкинса
Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением
Дипакадемии Азербайджана и Испании налаживают сотрудничество
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
Купите дом своей мечты с Kapital Bank!
Заур Дарабзаде назначен председателем Caspian Energy Georgia
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ