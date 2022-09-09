Нормализация отношений между Баку и Ереваном не имеет альтернативы – Мустафаев

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев считает, что нормализация отношений между Ереваном и Баку не имеет альтернативы.

«Баку заинтересован в нормализации отношений с Ереваном, а также готов к переговорам для подписания мирного договора. Нет никакой альтернативы нормализации отношений», - сказал Мустафаев в пятницу.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, Баку и Ереван могут нормализовать отношения только при взаимном признании суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ между Азербайджаном и Арменией в рамках установления межгосударственных отношений.

Вице-премьер добавил, что платформа «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия, Иран) позволит усилить региональную безопасность.

Б.Рустамбеков, Х.Насирзаде