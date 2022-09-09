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АПК 09.09.2022 15:49

Азербайджан начал импортировать мясо утки из регионов РФ

Азербайджан начал импорт мяса утки из Новосибирской области РФ.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональной управление Россельхознадзора, первая партия весом 4,9 т в сентябре поступила в адрес грузополучателя.

Поставки осуществлялись автомобильным транспортом в сопровождении согласованного с уполномоченным органом страны-импортера ветеринарного сертификата.

Первая экспортная партия мяса утки, подготовлена на одном из новосибирских птицеводческих предприятий под контролем специалистов регионального управления Россельхознадзора.

«Продукция прошла необходимый лабораторный контроль по качеству и безопасности и соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и ветеринарным требованиям Азербайджана», - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, УТКА, МЯСО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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