Азербайджан начал импортировать мясо утки из регионов РФ

Азербайджан начал импорт мяса утки из Новосибирской области РФ.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональной управление Россельхознадзора, первая партия весом 4,9 т в сентябре поступила в адрес грузополучателя.

Поставки осуществлялись автомобильным транспортом в сопровождении согласованного с уполномоченным органом страны-импортера ветеринарного сертификата.

Первая экспортная партия мяса утки, подготовлена на одном из новосибирских птицеводческих предприятий под контролем специалистов регионального управления Россельхознадзора.

«Продукция прошла необходимый лабораторный контроль по качеству и безопасности и соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и ветеринарным требованиям Азербайджана», - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков