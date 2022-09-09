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ТЭК 09.09.2022 20:34

"Нафтогаз" начинает новый арбитраж против "Газпрома"

"Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже против "Газпрома" в Международный арбитражный суд.

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечает, что транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати". В то же время, по его словам, "Газпром" с мая платит меньше, чем предусматривает соглашение. "Мы требуем от "Газпрома" рассчитаться в полном объеме. Как это определяет контракт", - написал он на своей странице в соцсети.

По его словам, "Нафтогаз" также оценивает возможность заявления дополнительных условий российскому монополисту.

Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" (одной из двух точек входа в ГТС страны), так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна осуществляться исходя из расчетного объема транспортировки долгосрочного договора на уровне 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати".

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

В соответствии с подписанным 20 декабря 2019 года межправительственным протоколом Украина-РФ-Еврокомиссия, в течение 27-30 декабря того же года было реализовано пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков и подписанием транзитного соглашения на пять лет.

Договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Документ предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 млрд куб. м в год.

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Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, ГАЗПРОМ, АРБИТРАЖ


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