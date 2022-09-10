Фильм «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас получил «Золотого льва» в Венеции

Обладателем "Золотого льва", главной награды Венецианского кинофестиваля, стала картина "Вся красота и кровопролитие" американского режиссера Лоры Пойтрас.

Церемония награждения 79-го Международного Венецианского кинофестиваля прошла на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо. За главный приз боролись 23 картины.

Обладателем "Серебренного льва" - смотра за лучшую режиссуру - стал итальянец Лука Гуаданьино за картину "Целиком и полностью".

Гран-при жюри был отмечен фильм "Святой Омер" режиссера Элис Диоп из Франции. Также француженка стала обладателем награды фестиваля "Лев будущего".

Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" стал Колин Фаррел за роль в фильме "Банши Инишерина" режиссера Мартина Макдона, а "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался Кейт Бланшетт, сыгравшей в картине "Тар" Тодда Филда.

Приз за лучший сценарий получил Мартин Макдона за фильм "Банши Инишерина", спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получил иранский режиссер Джафар Панахи за киноленту "Никаких медведей".

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получила актриса Тейлор Русселл за фильм "Целиком и полностью" Гуаданьино.

79-й Международный Венецианский кинофестиваль проходил с 31 августа по 10 сентября.