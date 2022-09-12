В Иране создали дрон для ударов по Тель-Авиву и Хайфе - военачальник

Созданный Ираном беспилотник Arash 2 "предназначен специально для операций против таких целей в Израиле как Тель-Авив и Хайфа", заявил командующий иранскими сухопутными силами бригадный генерал Киюмарс Хейдари.

"Генерал отметил, что Arash 2 спроектировали специально для проведения атак на Хайфу и Тель-Авив", - сообщает агентство "Мехр".

Хейдари сообщил, что "беспилотник уже поступил на вооружение сухопутных сил Ирана и примет участие в будущих учениях".

При этом, говоря об использовании иранскими военными беспилотников, генерал упомянул об успешно проведенных на прошлой неделе двухдневных учениях Eqtedar. Хейдари добавил, что "Иран располагает, в частности, беспилотником с дальностью полета до 2 тыс. км".